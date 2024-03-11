مداخل العاصمة المقدسة وميادينها تزدان بالفوانيس والمجسمات الجمالية ابتهاجًا بالشهر الفضيل

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ازدانت مداخل مكة المكرمة وشوارعها وساحاتها وميادينها بالمجسمات التشكيلية المضيئة ابتهاجهاً بشهر رمضان المبارك.

وتضمنت الأعمال المنفذة من قبل أمانة العاصمة المقدسة تركيب المئات من المجسمات والفوانيس المضيئة إضافة للكشافات ووضع ليَّات الزينة المضيئة باطوال مختلفة، إضافةً إلى العديد من الشاشات الإلكترونية بالشوارع العامة تتضمن عبارات التهنئة والتبريكات بالشهر الفضيل .

واستقبلت أحياء العاصمة المقدسة شهر رمضان المبارك بالزينات، حيث تزينت المنازل والحارات بالفوانيس، وعبارات التهنئة بالشهر الفضيل ليستذكر ساكنو مكة والمقيمين فيها العادات والتقاليد قديمًا من خلال إظهار البهجة والسرور بقدوم شهر رمضان المبارك.