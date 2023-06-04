مدخله “باب ثلاجة”.. ضبط وكر لعمالة في مستودع مخالف بالرياض

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تمكنت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة من ضبط عمالة اختبئوا في وكر داخل مُستودع مُخالف يتم الدخول له من خلال باب ثلاجة.

وأوضحت الوزارة أن تلك العملية جاءت بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض وضمن جولات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.

ولفتت إلى أنه تم كشف حيلة العمالة المُخالفة مع إحالتهم للجهات المُختصة من أجل اتخاذ اللازم.