مدربا الهلال السعودي والوداد المغربي يؤكدان جاهزية فريقيهما لمباراة الغد

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عقد اليوم المؤتمر الصحفي لآخر مباريات دور المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023،بين فريقي الهلال السعودي ونظيره الوداد المغربي،وذلك على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.

وأكد مدرب الهلال السعودي خورخي خيسوس،أن استعداد فريقه لخوض مباراة الغد أمام الوداد مميزة،مشيراً إلى أن فريقه يعرف قيمة هذه المباراة؛لأنها ستكون مصيرية بالنسبة لهم وسيسعى للتأهل للدور القادم.

من جانبه؛أكد لاعب الهلال سالم الدوسري،أن فريقه عمل على تصحيح الأخطاء مع المدرب،ومباراة الغد لاتقبل غير الفوز،ومباراة تصحيح المسار،موكداً أنَّ زملاءَه سيسعون لتحقيق الفوز والانتصار والتأهل للدور القادم،مشيراً إلى أن الجمهور الهلالي هو السند الأول والداعم الرئيسي لهم.

من جهة أخرى،بيَّن مدرب الوداد المغربي عادل رمزي،أنَّ فريقه بأتم الاستعداد للمباراة،وسيحترم إمكانيات الهلال الفنية الكبيرة،ساعياً إلى تأهل فريقه لدور الثمانية،إذ لديهم الثقة الكبيرة،مؤكداً أن تكتيكه هجومياً دائماً ولكن سيكون هناك احترام لفريق الهلال؛لصعوبته الفنية.

بدوره،أوضح لاعب الوداد المغربي منتصر الهتيمي،أن حظوظهم قوية بالأهل، وأنهم سيلعبون المباراة الند للند،وبلاشك بأنها ستكون مباراة قوية.