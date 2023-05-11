مدربا الهلال والوحدة يؤكدان جاهزيةَ فريقيهما لنهائي أغلى الكؤوس

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عُقد اليوم المؤتمر الصحفي للمباراة الختامية لكأس خادم الحرمين الشريفين بين فريقي الهلال والوحدة، التي ستقام مساء غد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وأكد المدير الفني لنادي الوحدة التشيلي لويس سييرا، جاهزية فريقه لمواجهة فريق الهلال، مبيناً أن الفريق بأتم الجاهزية والاستعداد الجيد لخوض هذا النهائي التاريخي لفريقه، لاسيما أنه يأتي بعد غياب 53 عاماً ، مشيراً إلى أن المباراة كبيرة بجميع المقاييس.

من جانبه، أكد لاعب الوحدة أنسلمو ديمورايس،أن المباراة مهمه لهم كلاعبين وقال : “الجميع قدّم تضحية كبيرة حتى وصلنا لهذا النهائي الكبير، ونتمنى التوفيق فيه ”

من ناحيته أبدى المدير الفني لنادي الهلال الأرجنتيني رامون دياز ، سعادته بوصول فريقه لهذا النهائي الأغلى واقتراب الهلال من تحقيق اللقب العاشر لهذه البطولة، موكداً أن فريقه بأتم جاهزية لإسعاد جماهيره وكسب هذا النهائي الكبير، مشيراً إلى أن لاعبي فريقه يعرفون مدى أهميه هذه المباراة؛ لذا سنبذل مافي وسعنا لكسب هذا اللقاء والفوز باللقب ، متمنياً أن تكون عرضاً جميلاً لكرة القدم ولجميع متابعيها.

من جانبه،أوضح لاعب الهلال أندريه كاريو ، أن فريقه مستعد بشكل جيد لخوض هذا النهائي ، لاسميا وأن جميع اللاعبين يتمنون الحضور ووضع بصمتهم في هذه المباريات التي يطمحون من خلالها للفوز لإسعاد جماهيرهم .