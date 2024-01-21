مدرب إنتر ميلان: علينا الحذر من نابولي في نهائي السوبر.. ولدينا الرغبة في تكرار إنجاز العام الماضي

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شدّد مدرب إنتر ميلان سيموني إنزاغي، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة فريقه ضد نابولي، في نهائي كأس السوبر الإيطالي غداً، على ضرورة الحذر في المباراةِ أمام بطل الدوري، الذي يملك مجموعةً مميزةً من اللاعبين، مبيناً أن المواجهات النهائية تُحسم بالتفاصيل الصغيرة، وأن وجود المزيد من المشجعين في المملكة سيعطيهم مزيداً من القوة.

وأوضح إنزاغي، أن اختيار الأسماء يعتمدُ بصورةٍ كبيرة على الجاهزية، خاصةً في ظل تعرض عدد من اللاعبين للإجهاد في مباراة نصف النهائي، مبيناً أنهم يعملون على الطريقة المناسبة للمباراة، واللاعبون لديهم إلمام بكل دورٍ موكلٍ إليهم، للظهور كما يجب، حيث سيكون الفوز مهماً بالنسبة لهم، ولن يكون سهلاً، خاصةً أن لديهم الرغبة في تكرار إنجاز العام الماضي.

وأكد قائد إنتر ميلان لاوتارو مارتينيز، أن هدف فريقه يتمثل في المحافظة على كأس السوبر الإيطالي، التي تتطلب استعداداً أكبر ضد خصمٍ قوي، مشيراً إلى أهمية الاستمرار في التطور، وأن ما يميز المجموعة الحالية يكمن في فهم طريقة المدرب، ما يجعل الفريق يتلقى العديد من الفرص، ويُظهرُ كرة ممتعة، وأن وجود لاعبٍ مثل تورام، يعد دافعاً قوياً لرفع المستوى.