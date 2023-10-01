مدرب استقلال: هجوم النصر مرعب

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قال مدرب استقلال الطاجيكي، يوري باتورينكو، إن فريقه سيلجأ إلى الدفاع المحكم عندما يواجه النصر غدًا، الاثنين، بسبب قوة هجومه المرعبة.

ويستعد فريق النصر لمواجهة نظيره استقلال دوشنبه الطاجيكستاني، في المباراة المحدد إقامتها على ملعب الأول بارك، في العاشرة مساء غد الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2023 -2024.

وقال مدرب استقلال في المؤتمر الصحفي: “تنتظرنا مباراة ممتعة أمام فريق مميز، لديه هجوم مرعب.. وبنسبة 99% سندافع غداً”.

وأضاف: “شاهدنا نهائي كأس العالم للأندية وكان هنالك فريق سعودي وهو الهلال أمام ريال مدريد والكل شاهد هذا النهائي الذي انتهى 5-3 وهذا دليل على قوة الدوري الذي زادت قوته بانضمام النجوم”.