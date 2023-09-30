مدرب الأخدود: قلت للاعبين أوقفوهم بالأخطاء والبطاقات

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أبدى البرتغالي جورجي مندوسا مدرب فريق الأخدود الأول لكرة القدم، سعادته بفوز فريقه على الرائد، مؤكدًا معرفته بنقاط ضعف وقوة الفريق القصيمي، في المباراة التي جرت، السبت، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

وانتصر الأخدود على مضيفه الرائد بهدفين سجلهما النيجيري سافيور جودوين، والروماني أندريه بوركا مقابل هدف واحد للرائد، جاء طريق كريم البركاوي، خلال اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

وقال جورجي في المؤتمر الصحافي بعد نهاية اللقاء: «درسنا الرائد جيدًا، وعرفنا نقاط القوة والضعف وتمكنا من استغلالها».

وأضاف: «الرائد فريق صعب جدًا ومن الأندية التي تنافس على المراكز المتقدمة، ويمتلك لاعبين جيدين كالمغربي محمد فوزير، والجزائري أمير سعيود».

وعن غضبه بعد هدف الرائد قال: «كنت أطلب من اللاعبين إيقاف مرتدات الرائد حتى لو ارتكبوا أخطاء وتلقوا بطاقات صفراء فلا مانع من ذلك، لكن دون جدوى» وفق “الرياضية”.



وقدم البرتغالي الانتصار على الرائد هدية إلى جماهير الأخدود، واعدًا إياها بالأفضل في المباريات المقبلة.