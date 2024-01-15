مدرب الأخضر مانشيني: المنتخب السعودي جاهز غدًا لمواجهة منتخب عمان

المناطق_واس

أكد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة “الإيطالي” روبرتو مانشيني جاهزية المنتخب لمواجهة الغد أمام المنتخب العماني.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في المركز الإعلامي الرئيس بالعاصمة القطرية الدوحة قبل مواجهة منتخب عمان غداً في افتتاح مباريات المنتخبين في كأس آسيا “خصمنا قوي ولديه هجوم جيد ودائماً أول مباراة في كل بطولة هي الأصعب”.

وأضاف : لدينا فريق جيد، وبطولة آسيا مهمة ويوجد بها الكثير من المنتخبات القوية مثل اليابان وكوريا وإيران وأستراليا، وسنبذل أفضل ما لدينا من أداء خلال المباريات، ولذلك من المهم التركيز على مرحلة المجموعات أولاً.

بدوره أكد لاعب المنتخب صالح الشهري أهمية أن يبدأ المنتخب البطولة بشكل جيد من خلال تحقيق الفوز، وقال: “إعدادنا كان جيداً ونسعى لتحقيق النتائج الجيدة، ومن يلعب في الهجوم سيكون جاهزاً للمهمة”.