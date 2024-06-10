مدرب الأخضر مانشيني: شعارنا غداً الفوز على الأردن لضمان الصدارة.. وهدفنا الوصول لكأس العالم 2026

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أكد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم “الإيطالي” روبرتو مانشيني، أن مواجهة الغد أمام الأردن مهمة لهم، كون الفوز بها يضمن صدارة الأخضر لمجموعته في التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأسي العالم ٢٠٢٦ وآسيا ٢٠٢٧.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مانشيني اليوم في ملعب الأول بارك بالرياض للحديث عن تحضيرات الأخضر لمواجهة الأردن غداً، في الجولة السادسة والأخيرة من الدور الثاني من التصفيات.

وقال: “استعدادنا كبير للمباراة حتى بعد ضمان التأهل، لأننا نطمح للبقاء في صدارة المجموعة، وكذلك المباراة ستكون أمام المنتخب الأردني وصيف بطل كأس آسيا”.

وأضاف: “: نريد أن نفوز من أجل الاستمرار في ترتيبنا الحالي عند المستوى الثاني، وهذا أمر مهم لكن الأهم التأهل لكأس العالم 2026″، مشدداً على أهمية مشاركتهم المقبلة في كأس الخليج وأنهم سيدخلونها بكل قوة لتحقيق اللقب.

وعن مدى رضاه على المستوى الفني للاعبين طوال الفترة الماضية قال: “المشكلة في تدريب المنتخبات الوطنية عدم وجود الوقت الكافي للعمل مع اللاعبين، لكننا عملنا بشكل جيد في الفترة التي سبقت المشاركة في كأس آسيا 2026، والآن أصبح لدينا فريق جيد وما زال لدينا متسع للعمل أكثر”.

وأكد مدرب الأخضر أهمية الاختبارات اللياقية التي أجريت للاعبين في بداية المعسكر، مشيرًا إلى أن نقص الجانب اللياقي سيكون له تأثير على الأداء، وهي مهمة لتحديد قدرة اللاعب، ومعرفة مستوى الحمل اللياقي للاعبين بعد نهاية الموسم بعد عدد كبير من المباريات.