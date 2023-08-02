مدرب الزمالك: لم أحدد لاعباً معيناً لمراقبة رونالدو

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قال خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك إن طريقة لعب فريقه ستحد من خطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر في مباراة الفريقين في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية لكرة القدم غدا الخميس.

ويحتاج الزمالك للفوز على وصيف بطل روشن للتأهل لدور الثمانية أو التعادل مع خسارة الشباب من الاتحاد المنستيري في المباراة الأخرى للمجموعة الثالثة.

وقال أوسوريو في المؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء “أقرب لاعب من رونالدو (في الملعب) سيراقبه.

“لم أحدد لاعبا معينا. رونالدو الأفضل في العالم ويستطيع تغيير النتيجة، لكن أسلوبنا في اللعب سيقلل خطورته”.

وتطرق المدرب الكولومبي للإمكانات المالية للنصر وانضمام قائد السنغال ساديو ماني للفريق من بايرن ميونيخ بطل ألمانيا بعد التعاقد مع البرازيلي أليكس تيليس والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والقادم من ساحل العاج سيكو فوفانا.

وقال:”الإمكانات المالية للنصر كبيرة ولديه أفضل لاعبين في جميع المراكز وخاضوا تجارب في أوروبا.

“التعاقد مع ماني رائع وستكون فرصة جيدة إذا لعبنا ضد فريق يضم لاعب مثله. من المهم أن يواجه مدافعو المنتخب الأولمبي لاعبين مثل ماني ورونالدو”.

ويضم الزمالك في صفوفه المدافعين حسام عبد المجيد وحاتم سكر وهو الثنائي الذي ساعد المنتخب المصري على التأهل لأولمبياد باريس الصيف المقبل.

وتابع أوسوريو “الزمالك يلعب ضد فريق كبير. نحن جاهزون وإذا خضنا مباراة مثل التي لعبناها ضد الشباب سنحقق نتيجة جيدة. كرة القدم 11 لاعبا أمام 11″.

وأضاف:”اللعب ضد النصر فرصة جيدة ونتمنى تمثيل الكرة المصرية بشكل قوي”.

وبدأ الزمالك البطولة بتحقيق فوز ضخم بنتيجة 4-صفر على الاتحاد المنستيري قبل الخسارة بهدف من ركلة جزاء أمام الشباب.

وقال أوسوريو: “كنا نستحق الفوز ضد الشباب لكننا نعلم ما حدث جيدا في اللقاء”.