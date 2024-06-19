مدرب المجر بعد الهزيمة: ألمانيا المرشح الأول للفوز بيورو 2024

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أكد ماركو روسي مدرب منتخب المجر، أنه طالب لاعبيه باللعب دون ضغوطٍ أمام ألمانيا، في المباراة خسرها فريقه (2-0) في الجولة الثانية من دور المجموعات، ضمن بطولة أوروبا “يورو 2024”.

قال مدرب المجر في تصريح للصحفيين: “قلت للاعبين إنه ليس لدينا ما سنندم عليه، لقد ارتكبنا بعض الأخطاء، وهذا يحدث في كرة القدم”.

وأضاف: “منتخبات مثل ألمانيا والفرق العالمية الأخرى تلعب بشكل أفضل منا، نعرف ذلك، وأقول إن ألمانيا ربما تكون المرشح الأكبر للفوز ببطولة أوروبا”.

وواصل: “فخور بأداء اللاعبين. قلت منذ فترة إن الخسارة أمام ألمانيا يمكن أن تحدث”.

وتابع مدرب المجر:”يمتلكون لاعبين من الطراز العالمي، لقد عملنا بشكل جيد، لكنهم يتمتعون بالجودة في جميع أنحاء الملعب، وهذا جزء من اللعبة”.

واختتم: “لقد صنعنا عدداً لا بأس به من الفرص، لكننا لم نكن محظوظين”.