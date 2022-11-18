مدرب المغرب يصدم حمدالله بتحذير خطير.. واللاعب يرد

وجه وليد الركراكي، مدرب المنتخب المغربي، تحذيرا شديد اللهجة للاعبه النجم عبد الرزاق حمدالله، قلب هجوم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، قبل أيام من المباراة الافتتاحية لكأس العالم قطر 2022.

تحذير الركراكي لـ “حمد الله”

وحذر المدير الفني مهاجم الاتحاد من عــصيان تعليـــــــماته، ووفقًا لموقع “Sporttimetv”، أن مدرب المنتخب المغربي طلب من نجم العميد على وجه التحديد احترام الترتيب الذي بموجبه سيتم تنفيذ الركلات الحرة.

في الواقع، يبدو أن المغربي حمد الله قد استجاب لتعليمات الركراكي، وكان ذلك واضحا في مباراة المنتخب المغربي الودية ضد جورجيا يوم الخميس الماضي.

ومنح عبد الرزاق حمدالله المغرب ركلة جزاء ضد جورجيا لزميله سفيان بوفال في الدقيقة 72، وبعد المباراة، قال في مقابلة تلفزيونية؛ إن الأجواء في المنتخب المغربي جيدة جدًا، واللاعبون متحدون وودودون”.

وعد حمد الله لـ “جماهير المغرب”

ووعد مهاجم الاتحاد جماهير المغرب “بالتقدم” في الفترة المقبلة بتسجيل الأهداف وقيادة المنتخب الوطني للفوز، وينضم حمد الله إلى صفوف أسود الأطلس بعد ثلاث سنوات، كان قد أعلن فيهــــما اعتزاله الدولي.

قرعة المونديال، ويقع المنتخب المغربي في المجموعة السادسة، برفقة كلًا من بلجيكا وكرواتيا وكندا، ويستعد أسود الأطلس لتقديم أداء مميز في مونديال قطر 2022، خاصــة بعد الاستعداد القوي خلال الفترة الماضية.

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