مدرب النصر بعد ضم رونالدو: أنا سعيد جدا اليوم

تحدث رودي غارسيا المدير الفني لنادي النصر، عن رحلة وصول البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى العالمي، في صفقة تعتبر هي الأكبر في تاريخ الأصفر.

وقال مدرب النصر في المؤتمر الصحافي، على غرار حفل تقديم البرتغالي رونالدو إلى الجماهير: “أنا سعيد جدا اليوم، وعادة حينما أحضر للمؤتمرات الصحفية أجد 3 أو 4 صحافيين فقط ولكن اليوم أرى العدد مكتملا”.

وأضاف: “لا يوجد لدي الكثير لكي أعلمه رونالدو.. هو بإمكانه أن يساعدني في غرفة الملابس ويعطي الإضافة في كل الجوانب”.

وانضم رونالدو نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق، إلى النـصر في صفقة تعتبر هي الأقوى في المنطقة العربية، وذلك لمدة موسمين ونصف، على أن ينتهي عقده في صيف 2025.

وضم النصر البرتغالي، لمدة موسمين ونصف مقابل حوالي 200 مليون يورو في الموسم الواحد، ليكون كريستيانو رونالدو هو أعلى لاعب كرة قدم أجرًا في العالم.

اقرأ ايضًا