مدرب النصر كاسترو: معلومات مشاركة نواف غير صحيحة.. ولن يشارك غدًا

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أكد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر البرتغالي لويس كاسترو عدم صحة معلومات مشاركة اللاعب نواف العقيدي.. مؤكداً عدم مشاركة الحارس غدًا في مواجهة الفيحاء في إياب دور الـ 16 ببطولة دوري أبطال آسيا.

حيث قال كاسترو في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة القارية “معلومات مشاركة نواف غير صحيحة، وهو لن يشارك غدًا ولا يستطيع اللعب في دوري أبطال آسيا”.

وأضاف كاسترو “تجهيزنا كان طبيعي جدًا، رغم أن الوقت ضيق بين المباراتين, جاهزون لدخول المباراة ونعرف مسؤوليتنا الكاملة فيها, امنياتنا دائما ان نذهب للأمام في كل شيء، نحترم كثيرًا الخصم يلعب بخط هجومي جيد ولديه ثلاث لاعبين سريعين في الأمام، ونعرف أنهم سيبحثون عن التسجيل، ولازال التأهل مفتوحًا للجميع ونتمنى ان نغلقه غدًا بتأهلنا، وأمنياتنا أن نحقّق كأس آسيا” .

من جهته قال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عبدالله الخيبري “مباريات دوري أبطال آسيا لها طابع مختلف ولا يوجد مباراة سهلة”.

وأضاف الخيبري “كامل تركيزنا وكل حرصنا يصب على الانتصار غدًا بإذن الله” .