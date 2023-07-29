مدرب النصر: ما زلنا نحضّر للدوري.. وهدفنا الفوز بأي بطولة

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علق المدير الفني لفريق النصر، لويس دي كاسترو، على تعادل فريقه أمام نظيره الشباب، في مستهل مشوار الفريقين في كأس الملك سلمان للأندية.

وقال كاسترو في تصريحات بعد المباراة: “من شبه المستحيل أن نلعب ضد باريس ثم راحة يومين ثم إنتر ميلان ثم سفر ثم مواجهة الشباب، من المستحيل لفريق أن يلعب 3 مباريات في 5 أيام، ولذلك لم نظهر بالمستوى الذي نريده”.

وأضاف: “نحن ما زلنا نحضّر للدوري حتى من خلال هذه المشاركة، ولكن لدينا عقلية للانتصار في أي بطولة نلعب بها”.

وتابع: “أليكس تيليس انضم إلينا منذ 5 أيام ويحتاج للعب مباريات ومنحه الوقت لاستعادة إمكاناته، نحن بحاجة لنعيش الواقع لدينا العديد من اللاعبين وعلينا منح الوقت لكل لاعب”.

وواصل: “بروزوفيتش يلعب في مركز يتطلب منه الكثير من الجري، هو لاعب بمستوى عالٍ ودائما يجري في كل مكان وهو مرهق لذلك فضلنا إراحته، وهو جاهز للمواجهة القادمة”.

وأتم: “الأنظار دائما على كريستيانو لذلك شاهدتموه غير سعيد، ولو نظرتم لجميع اللاعبين ستشاهدون حالة عدم الرضا لديهم أيضاً”.