مدرب النصر يؤكد جاهزية فريقه لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

المناطق_واس

أكد مدرب نادي النصر البرتغالي لويس كاسترو، جاهزية فريقه لمواجهة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام فريق الهلال، يوم غد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، حيث تحدث البرتغالي قائلاً “نريد ضم هذه الكأس للخزينة المليئة بالكؤوس بنادي النصر، ونختتم الموسم بكأس مهمة بكل تأكيد لجميع الفرق” موضحاً أن اللقاءات النهائية أمر خاص للاعبين والمدربين والجميع، وهي مباراة واحدة حيث يريدون الانتصار فيها لإكمال الطريق الذي تم.

وأشار البرتغالي أن فريق النصر سيكون لديه خطوات ثابتة في النجاح بالمواسم القادمة، ويسير في الطريق الصحيح، ولديهم شعور الانتصار كونهم يسيرون في طريق رائع، مشيراً إلى أن فريق الهلال قدم موسمًا مميزًا هذا العام بكل تأكيد.

ونوه بأن لا يوجد لديه شك في إمكانيات الحكم الذي سيقود النهائي، وهو حكم عالمي، وسبق له قيادة مباراة للنصر وأخرى للهلال، ويعلم مكامن الفريقين والدوري، وسيكون جاهزًا للمباراة، متمنيًا أن يكون موفقًا في إدارة اللقاء.