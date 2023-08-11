مدرب الهلال: نحن على أتم الجاهزية لخوض لقاء عالمي بكل المقاييس

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أكد خورخي خيسوس مدرب الهلال اليوم الجمعة جاهزية فريقه لمواجهة النصر في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال لكرة القدم، معتبرا أن طرفي لقاء حسم اللقب هما الفريقان الأفضل في البطولة.

وقال خيسوس في مؤتمر صحفي عشية مواجهة النصر “لاعبو فريقي على أتم الاستعداد لتقديم مباراة كبيرة سيشاهدها العالم بأسره، بالتالي هو لقاء عالمي بكل المقاييس”.

وأضاف المدرب “يملك الفريقان نجوما على أعلى المستويات قادرون على صناعة الفارق الفني في أي وقت”.

وقال خيسوس “من وجهة نظري، تأهل أفضل فريقين في البطولة للنهائي”.

وتابع خيسوس “فريقنا استحق التأهل للمباراة النهائية ونعرف خصمنا جيدا مع كل الاحترام له ولنجومه”.

وأضاف المدرب البرتغالي “نهائي جديد في تجاربي الشخصية، وصولنا كان وصول مستحق إلى النهائي؛ فالفريق تطور من مباراة إلى مباراة.. نعرف منافسنا جيدًا، الذي يملك لاعبين متميّزين ولكن كفريق أعدّينا أنفسنا بأفضل إعداد لنظهر بشكل متميز، وندرك أهمية مباراة الغد وجميع اللاعبين في أتم الجاهزية، وبمعنويات عالية، وأتمنى أن نحقق البطولة، ونتطلع أن نشاهد مباراة قوية بين الطرفين كونهما يملكان لاعبين على مستوى عال وبعد تدريب اليوم سنضع التشكيلة الأنسب، التي ستخوض اللقاء، ونشارك في الوقت الحالي باللاعب الأجهز في الهجوم كون الثنائي “مالكوم والحمدان” ليسا بمهاجمين صريحين وهما يقدمان ما يطلب منهما بشكل رائع ويحدثان الفارق في كل مباراة، وكل كرة ثابتة لها استراتيجية في طريقة التنفيذ ونملك لاعبين متميزين وعلى مستوى عال في طريقة تنفيذها “.

وفي حقبته الثانية في قيادة الفريق، الذي تعاقد مع مجموعة من النجوم العالميين بينهم روبن نيفيز ومالكوم، يأمل المدرب في إثبات قدرته على قيادة الفريق للألقاب بعد فترة أولى مخيبة اكتفى فيها بلقب كأس السوبر المحلية.

من جهته قال مدافع الهلال علي البليهي : “سعداء كلاعبين بتواجدنا في النهائي وهو أمر طبيعي بالنسبة لنا، ومباراة الغد مهمة واستكمال لفترة إعدادنا لموسمنا القادم، ونحترم جميع اللاعبين في الفريق المنافس ولكن مواجهة الغد سنلعب ضد فريق كامل وليس لاعب أو لاعبين، وكنا الأفضل في بطولات سابقة ومباريات نهائية وخسرنا، ونأمل بأن نوفق في مباراة الغد ونحقق البطولة، والهلال لا يتأثر بأي غياب، وعبدالله المعيوف حارس كبير والحارس البديل سيكون على أتم الاستعداد”.

وخلال فترة الانتقالات الحالية، دعم الهلال صفوفه بضم نيفيز وسيرجي ميلينكوفيش-سافيتش فيما ضم النصر مارسيلو بروزوفيتش وسيكو فوفانا وساديو ماني على أمل تحقيق الألقاب التي كان الفريقان قاب قوسين أو أدنى من تحقيقها.

وخسر الهلال نهائيي دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية في الموسم المنصرم، بينما اعتلى النصر صدارة دوري المحترفين السعودي لعدة أسابيع لكنه أهدر الصدارة واكتفى بالمركز الثاني خلف الاتحاد المتوج باللقب.