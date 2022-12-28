مدرب سان جيرمان يرد على أنباء وجود خلافات بين مبابي وميسي بسبب المونديال

مفى كريستوف غالتييه، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، الشائعات المتداولة حول وجود خلاف بين نجمي الفريق كيليان مبابي ولونيل ميسي.

وأفادت العديد من التقاير خلال الفترة الماضية وجود خلافات بين ثنائي باريس سان جيرمان، بعد نهائي كأس العالم الذي جمع منتخبي فرنسا والأرجنتين بقطر.

وأجاب كريستوف غالتييه عن أحد الأسئلة في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة باريس وستراسبوغ في الدوري الفرنسي، عن حقيقة الأخبار المتداولة ووجود خلافات بين مبابي وميسي.

ورد غالتييه قائلا: لا أعتقد أن هناك أي شيء، في احتفال الأرجنتينيين بالفوز بكأس العالم، لا يمكنني التعليق على ما فعله حارس المرمى، كما أنه لم يتصرف ليو بشكل سيء وخلال الأشهر الأربعة التي أمضيتها هنا أعتقد أن علاقته بكيليان جيدة”.

وتابع: سلوك حارس مرمى الأرجنتين شيء آخر، لن أعلق عليه. لكن كيليان كان سلوكه جيدا، لقد أصيب بخيبة أمل بسبب الهزيمة لكنه ذهب لتهنئة ليو بالكثير من الرقي. أعتقد أن هذا أمر جيد”.

واختتم مدرب باريس حديثه قائلا: ما رأيته هو أن كيليان وليو تصافحا على أرض الملعب. إنهما لاعبان يحترمان بعضهما البعض كثيرا. أريد أن أبرز موقف كيليان الذي ذهب لتهنئة ليو والمدرب الأرجنتيني.

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