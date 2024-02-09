مدرب منتخب الأردن يؤكد جاهزيتهم للمباراة الختامية لبطولة كأس آسيا 2023

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أكد مدرب المنتخب الأردني حسين عموتة، جاهزيتهم لمباراة نهائي كأس آسيا 2023 غداً أمام المنتخب القطري حامل اللقب، وذلك على ملعب لوسيل.

وتحدث عموتة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بالمركز الإعلامي بمشيرب قائلاً :” نحن جاهزون لخوض المباراة غداً أمام المنتخب القطري، ونطمح للفوز والتتويج بلقب البطولة للمرة الأولى، حيث ستكون مواجهة تاريخية وسنسعى للاستمتاع وإسعاد الجماهير”, موضحاً أن لكل مدرب بصمته الخاصة في كتيبته، وأنه لا يقارن نفسه بالمدربين السابقين، مشيراً إلى أن اللاعبين جاهزون تمامًا للمباراة النهائية دون غيابات.

من جانبه، عبر لاعب المنتخب الأردني سالم العجالين، عن سعادته بالمشاركة لأول مرة في نهائي كأس آسيا، مؤكداً أنه وزملاءه سيبذلون قصارى جهدهم لإسعاد الجماهير الأردنية، لا سيما وأن فريقهم بأتم الجاهزية والمعنوية العالية.