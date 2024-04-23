مدرب يونايتد السابق يقترب من قيادة بايرن ميونيخ

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قالت شبكة سكاي سبورتس الألمانية إن رالف رانجنيك اقترب من تدريب بايرن ميونيخ المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

أعلن بايرن الذي فقد لقب الدوري للمرة الأولى في 12 عاماً، رحيل المدرب توماس توخيل بنهاية الموسم الحالي.

ودخل الفريق البافاري، الذي سيواجه ريال مدريد في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، في مفاوضات مع مدربه السابق يوليان ناغلسمان الذي أقيل في مارس من 2023، لكن الأخير فضل البقاء مع ألمانيا بعقد يمتد حتى نهاية كأس العالم 2026.

وأشارت شبكة سكاي الألمانية إلى أن بايرن تواصل مع رانجنيك خلال الأيام الماضية، وأبدى موافقته على تدريب الفريق.

ويمتد عقد رانجنيك مع منتخب النمسا حتى 2026، ويحتاج بايرن للتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد النمساوي للتعاقد مع المدرب البالغ عمره 65 عاما.

ومن جانبه، قال شوتل المدير الرياضي للاتحاد النمساوي إن راندنيك يركز في الوقت الحالي على قيادة النمسا في بطولة أوروبا.

وأبلغ شبكة سكاي الألمانية “رانجنيك لديه عقد ممتد (مع الاتحاد النمساوي). لم نتلق اتصالات من أي فريق. التركيز منصب على بطولة أوروبا 2024”.

وتستهل النمسا مشوارها في المجموعة الرابعة بمواجهة فرنسا في 17 يونيو قبل اللعب مع بولندا وهولندا.

وكان بايرن وضع التعاقد مع تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن كأولوية، لكنّ المدرب الإسباني فضل الاستمرار مع الفريق الذي قاده للقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه هذا الموسم.

وسبق لرانجنيك تولي قيادة مانشستر يونايتد الإنجليزي بشكل مؤقت في نوفمبر 2021 خلفاً لأولي غونار سولشاير ورحل عن النادي بنهاية الموسم.