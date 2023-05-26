مدفيديف: الغرب لا يدرك واقعية توجيه ضربة نووية استباقية

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شدد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري مدفيديف، الجمعة، على أن الغرب لا يدرك أنه في ظل ظروف معينة ستصل المواجهة بين موسكو ودول الناتو إلى ضربة نووية استباقية.

وقال مدفيديف للصحافيين خلال زيارة إلى فيتنام إن “هناك قوانين حرب لا رجعة فيها، وإذا كان الأمر يتعلق بتزويد أوكرانيا بالأسلحة النووية، فسيكون من الضروري توجيه ضربة استباقية”، وفق وكالة “تاس” الروسية.

وتعليقاً على توسيع أنواع الأسلحة التي ترسلها دول الناتو إلى أوكرانيا، لم يستبعد مدفيديف تزويد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كييف بالأسلحة النووية إضافة إلى مقاتلات “إف-16″، محذراً: “عندها ستصل الصواريخ برؤوسها النووية إليهم”.

“أصيبت بالجنون”

كما أضاف أن “الولايات المتحدة تتصرف، بشكل عام، بحسب مصالحها البراغماتية، فهي لا تقاتل بنفسها، بل تكسب المال، وتحاول تدمير عدو عمره قرون”.

أما فيما ما يتعلق بأوروبا، فقد اعتبر أنها “أصيبت بالجنون”، مردفاً: “أرى أمرها مدهشاً، إنها تصعد الوضع وتلهبه بقراراتها”.