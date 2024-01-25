“مدني المدينة” يحتفي بتخريج 343 فردًا من الدورة التأهيلية على أعمال الدفاع المدني

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احتفت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، بتخريج (343) فردًا من الدورة التأهيلية على أعمال الدفاع المدني وأعمال السلامة والحماية من الحريق لعام 1445 هـ، بحضور مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء علي بن عبدالله القرني، وذلك بمركز تدريب المديرية.

وتلقى الخريجون خلال الدورة التدريبية علومهم وتدريباتهم على شتى أنواع المعارف والبرامج التطبيقية الميدانية، التي تهدف إلى تطوير المهارات وتنمية القدرات، لتتواكب مع الإمكانات والتجهيزات الحديثة لتنفيذ أعمال الدفاع المدني، وصقل معارفهم وخبراتهم العلمية في جميع المجالات.