“مدني تبوك” يحتفي بتخريج 205 أفراد من الدورة التأهيلية على أعمال الدفاع المدني

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احتفت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، بتخريج (205) أفراد من الدورة التأهيلية على أعمال الدفاع المدني “تشغيل وقيادة آليات الدفاع المدني” لعام 1445هـ، بحضور مدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد ظافر بن محمد الأسمري، بمركز تدريب المديرية.

وتلقى الخريجون خلال الدورة التدريبية علومهم وتدريباتهم على شتى أنواع المعارف والبرامج التطبيقية الميدانية، التي تهدف إلى تطوير المهارات وتنمية القدرات، لتتواكب مع الإمكانات والتجهيزات الحديثة لتنفيذ أعمال الدفاع المدني، وصقل معارفهم وخبراتهم العلمية في جميع المجالات.