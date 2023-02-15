مدني جدة يخمد حريقًا في محال تجارية بحي مشرفة

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باشرت فرق الدفاع المدني في محافظة جدة، قبل قليل، إخماد حريق اندلع في محال تجارية بحي مشرفة.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن مدني جدة تمكن من إخماد حريق في محال تجارية بحي مشرفة دون وقوع إصابات ولله الحمد.

وبالأمس، باشرت فرق الدفاع المدني، إخماد حريق في أعشاب وحشاش بمنطقة جبلية في أبها بمنطقة عسير، تسبب في احتراق مركبة.

الدفاع المدني يباشر

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في “تويتر”: “إن مدني أبها أخمد حريقًا في أعشاب وحشائش بمنطقة جبلية، نتج عنه احتراق مركبة، ولا إصابات”.

إجراءات سلامة المنشآت

وفي وقت سابق، أصدرت مديرية الدفاع المدني تنبيهًا مهمًا بشأن ضرورة التقيد بإجراءات السلامة في المنشأة، من أجل حماية الجميع.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنه من أجل الحافظ على سلامة الجميع يجب التقيد بإجراءات السلامة في المنشآت، مبينًا الآتي:

1 – جهة الرصد، مفتش السلامة.

2 – موقع المخالفة، منطقة الرياض.

3 – نوع المخالفة، وجود عوائق أمام صندوق الحريق.