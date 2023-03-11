“مدن” تؤسِّس لمشروعات ريادية جديدة باستثمارات بأكثر من 10 ملايين ريال خلال ملتقى بيبان 23

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وقَّع نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بالهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” المهندس علي العمير، 3 عقود لتأسيس مشروعات جديدة لروّاد الأعمال باستثمارات متوقعة تفوق 10 ملايين ريال، وذلك على هامش فعاليات ملتقى “بيبان 23 “.

وجاء توقيع العقد الأول مع شركة “إكستريم سيستمز” لتخصيص مصنع جاهز بمساحة 700م2، لتوطين صناعة الحواسيب والمنتجات الإلكترونية والبصرية، وخلق 30 وظيفة، والثاني مع شركة المنارة الكهربائية للتجارة، لتخصيص مصنع جاهز بمساحة 1500م2 لإنتاج المعدات الكهربائية، وذلك في المدينة الصناعية بالخرج، لخلق 18 وظيفة، والثالث بتخصيص مصنع جاهز بمساحة 700م2 في مدينة سدير للصناعة والأعمال لصالح شركة “موسى والنخل”، لإنتاج أصابع التمور بالشوكولاتة وبودرة التمر وطلع النخيل ومخبوزات التمر، وتوفير 21 وظيفة.

وتأتي المشروعات الجديدة، في إطار إستراتيجية “مدن” لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، ودعمًا للتوجهات الوطنية لرفع مشاركة روّاد ورائدات الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة 35% بحلول العام 2030، حيث توفر “مدن” منتج المصانع الجاهزة بمساحات بين 700م2 و1500م2 أكثر من 95% منها مُخصَّصٌ للصناعات الصغيرة والمتوسطة، ومشروعات ريادة الأعمال، وتستهدف توطين الصناعات النظيفة والخفيفة؛ مثل المنتجات الغذائية والطبية، والصناعات الكهربائية والإلكترونية، فيما أطلقت مؤخرًا منتج المصانع الصغيرة بمساحات 350م2 لمواكبة تنامي الطلب من مختلف الشرائح الاستثمارية بالمدن الصناعية.

كما تقدم “مدن” كذلك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تحتضنها المدن الصناعية منتجات تمويلية بالتكامل مع القطاعين العام والخاص؛ منها: “أرض وقرض” و”مصنع وقرض” مع الصندوق الصناعي، ومنتج “أسس” مع بنك التنمية الاجتماعية، الذي يتيح الحصول على مصنع جاهز وتمويل مالي يصل إلى 4 ملايين ريال، مصحوباً بمجموعة من الحوافز غير المالية، مع باقة من الحوافز للمشروعات ذات القيمة المضافة العالية؛ لتشجيعهم على الاستثمار بالمدن الصناعية، إضافة إلى توفير تمويل الملكية الجماعية مع شركة “منافع المالية”.

الجدير بالذكر أن ” مدن ” تستعرض خلال مشاركتها في ملتقى ” بيبان 23 ” عبر “باب التمكين” خدماتها ومنتجاتها الصناعية والحلول التمويلية التي تقدمها بالشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة، للإسهام في دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، اتساقًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وفي إطار المبادرات المسندة إليها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب” تماشيًا مع رؤية السعودية 2023، إذ توفر “مدن” 729 مصنعًا جاهزًا منتشرة في 25 مدينة على مستوى المملكة، وتهدف للوصول إلى 1000 مصنع جاهز في 2024م.