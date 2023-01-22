“مدن” تحتفي بتخريج كوادرها الوطنية في برنامج “قادة المستقبل”

احتفت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”بتخريج 12 من كوادرها الوطنية من برنامجها المبتكر “قادة المستقبل”، ويهدف لتأهيل نخبة مختارة من الكفاءات لتولي قيادة مسارات التحوُّل في القطاعات المختلفة وفق أرقى المعايير العالمية، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي المهندس ماجد بن رافد العرقوبي.

وسلم العرقوبي خريجي البرنامج شهادات التخرج المعتمدة من جامعة University of Central Missouri الأمريكية، إذ يُعد برنامج “قادة المستقبل” إحدى مبادرات “مدن” النوعية، الذي يتوائم مع مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال العام 2021م ضمن برامج رؤية السعودية 2030.

وتسعى الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لرفد القطاع الصناعي بالكوادر الوطنية المؤهلة وفق الأسس العلمية المطابقة للمعايير العالمية، حيث اجتاز المتدربون على مدى 10 أشهر، العديد من الأنشطة التفاعلية تضمنت 8 برامج تدريبية، وبرامج للمحاكاة، وكذلك 8 جلسات توجيهية لكل متدرب، على أن يقدم كل منهم مشروعًا يُجسّد من خلاله قدراته الإبداعية ومهاراته الشخصية في مختلف المجالات.

وشملت البرامج التدريبية التفاعلية برنامج مهارات النجاح، وبرنامج مهارات العرض، وبرنامج ومحاكاة التفكير الإبداعي والابتكار، فضلًا عن برنامج يعزز قدرات التفكير الناقد وحل المشكلات، وبرنامج ومحاكاة إدارة التغيير، إضافة إلى برنامج بناء فرق التأثير، وبرنامج تطوير المهارات لفريق النجاح، وأيضًا برنامج ومحاكاة علاقات أصحاب المصلحة.

واستهدفت “مدن” من خلال برنامج “قادة المستقبل”، تعزيز معايير الكفاءة والقدرات القيادية لدى منسوبيها من المستويات الاحترافية وبناء وتطوير المنظمات ليشمل ذلك: قيادة التغيير، وبناء الشراكات الاستراتيجية، وتعزيز التواصل الاستراتيجي، بالإضافة إلى ترسيخ مفاهيم الموثوقية، والإبداع والابتكار، وكذلك كيفية التركيز على المستفيدين، والقدرة على العمل بروح الفريق، بجانب الالتزام بمسارات التعلُم.وتتولى “مدن” منذ العام 2001م تطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذْ تشرف حالياً على 36 مدينة صناعية في أنحاء المملكة تضم أكثر من 5 آلاف مصنع منتج وتحت الإنشاء والتأسيس، بجانب إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة.

يُذكر أن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية تعمل على تطوير منظومتها الاستثمارية وتعزيزها بمعايير برنامج جودة الحياة لمواكبة تطلعات شركائها بالقطاع الخاص وتمكين دور المرأة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.