“مدن” تُعزز نشاط الصناعات التحويلية التعدينية باستثمارات أجنبية قيمتها 255 مليون ريال

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عزّزت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” نشاط الصناعات التحويلية التعدينية باستقطاب استثمارات أجنبية قيمتها 255 مليون ريال؛ عبر تخصيص أراضٍ مُطورة مساحتها 87,547 ألف متر مربع في المدينة الصناعية بالخرج.

جاء ذلك خلال مشاركتها في النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي التي انعقدت فعّالياتها في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة الرياض.

وتضمنت الاستثمارات الجديدة توقيع عقدي تخصيص لشركتين صينية ومصرية بغرض إنشاء مصنعين أحدهما على مساحة 58,800 متر مربع لإنتاج مصنوعات الحديد الأولية، والثاني على مساحة 28,747 متر مربع لإنتاج ترابيع الرخام والجرانيت.

وأبرمت “مدن” خلال المؤتمر مذكرتي تفاهم؛ الأولى مع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية لتنفيذ مشروعات بحثية ودراسات مشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك من بينها: “توطين التقنية، ودعم المحتوى المحلي، وتنمية رأس المال البشري”، وتم توقيع المذكرة الثانية مع شركة “معادن” للتعاون في مجالات دعم المحتوى المحلي، ورفع كفاءة الخبرات الوطنية وزيادة التوظيف، إضافة إلى دعم الاقتصاد المناطقي وإطلاق الفرص الاستثمارية في مجالات التعدين عبر برنامج “ثروة” التي أطلقته “معادن” نهاية عام 2022م.

وشاركت “مدن” خلال المؤتمر بجلسة نقاشية حول دعم استقرار سلاسل توريد الصناعات التعدينية؛ حيث استعرض نائب الرئيس التنفيذي لمدن لتطوير الأعمال المهندس علي العمير دور الهيئة في دعم وتوريد الصناعات المعدنية وتحقيق استدامة إمدادات المعادن في مدنها الصناعية.

يُذكر أن “مدن” حققت خلال عام 2023 ارتفاعًا نسبته 4.36% في عدد المصانع التحويلية التعدينية لتصل إلى 1,629 مصنعًا يتركز أغلبها في المدن الصناعية بالرياض وجدة والدمام والخرج، ما يُسهم في تحقيق إيرادات قياسية لقطاع التعدين بالمملكة.

وتعمل “مدن” على تنويع القاعدة الإنتاجية ودعم قطاع التعدين؛ تماشيًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي خطَّت مسارات واسعة للتنمية الصناعية بمضاعفة القيمة المضافة وزيادة نسبة المنتجات المصنعة ذات القاعدة التقنية، ورفع معدل الصادرات الوطنية بالمواءمة مع تطلعات رؤية المملكة 2030.

وتُسهم المدن الصناعية الواقعة تحت إشراف “مدن” في تعزيز المحتوى المحلي بعدد من الصناعات النوعية ذات العلاقة من بينها: صناعة الكابلات، والزجاج والحجر والرخام والجرانيت، إضافة إلى الحديد الصلب وصفائح الألمنيوم، والخزفيات، وكذلك الخرسانة الجاهزة ومواد البناء كالتروبية والمواد اللاصقة.