“مدن” شريك إستراتيجي في معرض سعودي فود 23

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تستعرض الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” منتجاتها وخدماتها المُمكنة لقطاع الصناعات الغذائية، خلال مشاركتها كشريكٍ إستراتيجي في النسخة الأولى لأكبر معرض وطني للأغذية والمشروبات بالشرق الأوسط “سعودي فود2023″، والمقرر إقامته في الفترة من 20 – 22 يونيو الجاري، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض تحت رعاية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف.

يأتي ذلك تحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، بمضاعفة النمو المستدام وتعظيم سلسلة القيمة، والإسهام بدور محوري في تحقيق الأمن الغذائي وتنمية المحتوى المحلي؛ تماشيَا مع برامج رؤية السعودية 2030.

وتستهدف “مدن” إبراز تقدم المملكة في 12 نشاطًا غذائيًا، وفرص الجذب الاستثماري عبر مشاريع مُستهدفة في قطاع الصناعات الغذائية تصل قيمتها إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2035م لاسيما في قطاعات “الدواجن، والمخبوزات والحلويات، والألبان ومشتقاتها، والمشروبات والعصائر”.

ويُعد المعرض منصة مهمة لاستعراض أبرز الخدمات والمنتجات، والحلول التمويلية واللوجستية التي تقدمها “مدن” لتيسير ممارسة الأعمال ودعم تنافسية بيئة الاستثمار فضلّا عن تسليط الضوء على المُحفزات والمزايا النسبية في 36 مدينة صناعية، للمشاركة في زيادة قيمة الصادرات الغذائية إلى 10.9 مليارات دولار، حيث تحتضن المدن الصناعية في 25 محافظة حول المملكة أكثر من 1200 مصنع تلعب دورًا محورياً في دعم سلاسل الإمداد المحلية، وتلبية الطلب الإقليمي والعالمي على المنتجات الوطنية.

يُذكر أن “سعودي فود 2023” يحظى بحضور حشد من الوزراء والمسؤولين، وكبرى الشركات المحلية والعالمية، والقادة التنفيذيين والمستثمرين والمتخصصين، بإجمالي يتجاوز 500 مشارك من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى إقامة العديد من الجلسات الحوارية، وورش العمل، والفعَّاليات المصاحبة.

ويستهدف المعرض قطاعات الإنتاج الغذائي والمشروبات والضيافة، وكذلك معدات التعبئة والتغليف، والمواد الأساسية في الصناعات الغذائية، حيث تعد المملكة العربية السعودية السوق الأكبر والأسرع نموًا في قطاعات الأغذية والمشروبات بمنطقة الشرق الأوسط.