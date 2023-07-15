مديرة الإعلام النسائية في وكالة المسجد النبوي: “طهور إن شاء الله” برنامج يعنى بزيارة المرضى في المستشفيات وتحقيق التكافل الاجتماعي

قالت “نورة الجهني” مديرة الإعلام النسائية في وكالة المسجد النبوي، إن برنامج “طهور إن شاء الله” هو برنامج يعني بزيارة المرضى في المستشفيات لرفع معنوياتهم.

وأضافت في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن البرنامج يهدف إلى زيارة الحجاج المنومين من ضيوف الرحمن في مستشفى الملك فهد، وجميع مستشفيات المدينة المنورة، بهدف تحقيق المهمة الإنسانية الملكلفة بها المملكة.

وأوضحت أن البرنامج يهدف إلى تحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، انطلاقا من رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي تبناها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.