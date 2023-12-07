مديرة مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية: سياسة روسيا بشأن غزة متوافقة مع الدول العربية.. وموسكو تؤيد المبادرة السعودية

أكدت مديرة مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية الدكتورة “إيلينا سوبونينا”، أن سياسة روسيا بشأن الأزمة في قطاع غزة، متوافقة تماما مع موقف الدول العربية.

وأضافت في تصريحات لـ “برنامج هنا الرياض” عبر قناة “الإخبارية”، أن العلاقات السعودية الروسية هي علاقات متميزة وتاريخية تجمع مصالح الدولتين.

وأوضحت أن هناك توتر في العلاقة بين موسكو وتل أبيب، موضحة أن هذا التوتر ليس بسب الحرب في غزة، وإنما حول موقف إسرائيل من الحرب الروسية الأوكرانية.