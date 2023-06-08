مديرة منظمة تنمية المرأة في التعاون الإسلامي تنوه بجهود المملكة لتعزيز دور المرأة بما يتوائم مع رؤيتها 2030

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نوهت المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الدكتورة أفنان بنت عبدالله الشعيبي بجهود المملكة العربية السعودية لتعزيز دور المرأة بما يتواءم وينسجم مع رؤيتها 2030.

جاء ذلك في كلمة الدكتورة الشعيبي أمام الجلسة الافتتاحية في أعمال الدورة العادية الثانية للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت، اليوم، في القاهرة.

وأشارت إلى أن المرأة في المملكة تحظى بدعم غير محدود من القيادة -حفظها الله – لتتبوأ المرأة السعودية أعلى المناصب داخل المملكة وخارجها في مختلف المجالات والقطاعات ، مبينة أن هذه الدورة تبحث التقدم المحرز الذي وصلت إليه المرأة في الدول العربية والإسلامية، ومناقشة المعوقات التي تواجهها ، مؤكدة أن منظمة تنمية المرأة تعمل بجدية لتعزيز شراكاتها مع الدول الأعضاء والمنظمات الشقيقة ووكالات الأمم المتحدة وكالات التنمية في جميع أنحاء العالم من خلال تعيين نقاط محورية وزيارات التخطيط والاجتماعات الافتراضية.