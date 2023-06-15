مديرُ عام حرس الحدود يشهدُ الحفلَ الختامي لبطولتي كرة القدم والرماية

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شهد مدير عام حرس الحدود اللواء محمد بن عبدالله الشهري،ختام بطولتي حرس الحدود لكرة القدم في نسختها الخامسة،وحرس الحدود للرماية، وذلك ضمن برامج وأنشطة إدارة الشؤون الرياضية بالمديرية العامة لحرس الحدود.

وكرَّم اللواء الشهري،الفائز بالمركز الأول في بطولة الرماية في فئة المسدس الهوائي الفردي العريف فهد المطيري،والجندي نسيبة شافعي،وفي فئة البندقية الهوائية رئيس الرقباء عبدالله العتيبي، والجندي أول إيمان البلوي،وفريق حرس الحدود بمنطقة عسير ببطولة كرة القدم.