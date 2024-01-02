منطقة مكة المكرمة

مدير أسواق النفع العام بمنطقة مكة المكرمة: نفذنا خطة لنقل وتطوير الأسواق في جدة لتكون معالم سياحية وتخدم المواطن والمقيم

2 يناير 2024 - 11:30 صباحًا

أكد مدير أسواق النفع العام بمنطقة مكة المكرمة المهندس “جمعان الزهراني”، أن إدارة النفع العام بمنطقة مكة المكرمة عملت على تنفيذ خطة لنقل وتطوير الأسواق في مدينة جدة.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن إدارة النفع العام تهدف إلى تطوير هذه الأسواق لعدة أهداف، من أهمها تقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطن السعودي وكذلك المقيم.

وأوضح أن هذه الأسواق تم نقلها في أماكن مجهزة بكفاءة عالية من أجل تسهيل عملية التسوق والحصول على الخدمات بطريقة سهلة وميسرة.

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2 يناير 2024 - 11:30 صباحًا
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