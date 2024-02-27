مدير إدارة البرامج التطوعية بمركز الملك سلمان للإغاثة يلتقي وفداً من برنامج متطوعي الأمم المتحدة

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التقى مدير إدارة البرامج التطوعية بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور علي بن سعد القرني، بمقر المركز في الرياض اليوم، وفداً من برنامج متطوعي الأمم المتحدة برئاسة السيد نيلز كنودسن رئيس العلاقات الخارجية والتواصل في برنامج متطوعي الامم المتحدة.

وخلال اللقاء استعرض الدكتور القرني الجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة في العمل التطوعي عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة والتي بلغت 597 مشروعا تطوعيا في المجالات الطبية والتعليمية والحرفيه والتدريبية التي نفذت في 40 دولة حول العالم، استفاد منها أكثر من 1,500,000 مستفيد، وتم من خلالها إجراء أكثر من 151 ألف عملية جراحية.

وأوضح الدكتور القرني الآلية الدقيقة والمعايير المتقدمة التي ينتهجها المركز والحوكمة في تخطيط وتنفيذ المشاريع التطوعية والتي أسهمت في تلبية المتطلبات الأساسية للمحتاجين والمتضررين في جميع دول العالم، بالاضافة إلى جهود المركز في بناء قدرات المتطوعين والعاملين في المجال الإنساني والإغاثي في الدول ذات الاحتياج حول العالم.

كما جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات التطوع الإنساني.