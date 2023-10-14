مدير إدارة التراخيص في الحياة الفطرية: الوسيلتان الوحيدتان المسموح بهما للصيد “الأسلحة الهوائية والصقور”

أكد مدير إدارة التراخيص في الحياة الفطرية “بندر الفالح”، أن المركز يحدد الأدوات المسموح بها الصيد، وكذلك الأدوات التي يمنع بها الصيد.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن الوسيلتان الوحيدتان المسموح بهما للصيد هما “الأسلحة الهوائية والصقور”.

وبين أن تحديد أسلحة لصيد الطيور يعمل للحفاظ على الحياة البرية في المملكة، ويمنع النشاط العشوائي للصيد البري.