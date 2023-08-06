مدير إدارة الزراعة بفرع الوزارة بالباحة: إقبال كبير على برنامج دعم المدرجات الزراعية وعودة المزارعين في الباحة

قال المنهدس “سعيد المداني” مدير إدارة الزراعة بفرع الوزارة في الباحة، إن المملكة تولي النشاط الزراعي أهمية كبيرة وبالغة، لتشجيع المزارعين على إنتاج أكبر قدر ممكن من المحاصيل الزراعية.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن وزارة الزراعة والبيئة تقدم كافة أشكال الدعم إلى المزارعين سواء دعم مادي أو دعم عيني.

وأوضح أن هناك إقبال كبير من المزارعين على برنامج دعم المدرجات الزراعية، بالإضافة إلى عودة المزارعين في الباحة.

وأكد أن برنامج تطوير الريف الذي أطلقته الوزارة يأتي من خلال الاستراتيجية الوطنية التي تسعى الجهات المختصة إلى تحقيقها، لدعم إنتاج المملكة في احتياجاتها الزراعية اللازمة.