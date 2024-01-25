مدير إدارة المياه في فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل يستقبل فريق عمل من المختصين بالوزارة

المناطق_هاني المحيفر

استقبل مدير إدارة المياه في فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل الجيولوجي صالح عبدالله المزيني فريق عمل ممثلاً من المختصين بالوزارة من وكالة المياه ووكالة الزراعة ووكالة البيئة وشركة المياه الوطنية والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والمؤسسة العامة للري، وذلك للقيام بتقييم الوضع الحالي وإيجاد الحلول المناسبة لتعظيم الفائدة من المياه المعالجة الناتجة من تصريف مياه محطة معالجة الصرف الصحي بمنطقة حائل، والتي يتم تصريفها في وادي الإديرع بالاتجاه الشمالي الشرقي، وتقطع المياه مسافة 45 كيلو متر، مروراً بحقل مياه الحميمة والأراضي الزراعية المجاورة، بعد أن أتضح عدم رصد أو ملاحظة أي تأثيرات على مستويات المياه الجوفية أو نوعية المياه المنتجة من الحقل، رغم وقوع مسار الوادي على كشف الساق، ووقف الفريق على الموقع ميدانياً لعمل الدراسة ووضع الحلول المناسبة.