مدير الأمن العام يتفقد إدارات شؤون التدريب بالرياض (فيديو وصور)

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تفقّد معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، اليوم، إدارات شؤون التدريب ومدينة تدريب الأمن العام في منطقة الرياض، ووقف على تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع التطبيقية الحديثة المعمول بها في مجال تأهيل وإعداد منسوبي الأمن من جميع النواحي التطبيقية والعملية.

وشملت الجولة التفقدية الاطلاع على ميدان المهارات الخاصة والتقنيات المتقدمة في الاستيقاف ومواقع إزالة وإبطال المتفجرات وميدان الرماية ومعهد الأدلة الجنائية ومعهد التدريب النسوي والخطة الاستراتيجية المقترحة لشؤون التدريب.

وحث مدير الأمن العام المسؤولين في مدينة التدريب على مواصلة العطاء والحرص على التطبيق العملي للمتدربين والمتدربات والإعداد المعنوي جنبًا إلى جنب مع الإعداد البدني.