مدير الأمن العام يرأس اجتماع اللجنة الأمنية للحج

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رأس معالي مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية للحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي، في مقر الأمن العام بمحافظة جدة اليوم، اجتماع اللجنة الأمنية للحج.

وفي بداية الاجتماع، نقل معاليه تحيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا للمجتمعين، مؤكدًا أنه يأتي استكمالًا للتنسيق والتكامل بين الجهات الأمنية والعسكرية المشاركة في تقديم الخدمات الأمنية لضيوف الرحمن، والتعاون في أعمال ومهام الحج بما يحقق الأمن والسلامة لهم لموسم حج هذا العام 1444هـ.

واستعرض المجتمعون أبرز مستجدات خطط مختلف القطاعات الأمنية المشاركة في العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، ومناقشة الخطط الوقائية وخطط الطوارئ التي تكفل توفير الأمن والطمأنينة لضيوف الرحمن أثناء أداء نسكهم.