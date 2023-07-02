مدير الاستخبارات الأمريكية: التمرد في روسيا لم يكن لنا دور فيه.. ولن يكون

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قال وليام بيرنز، مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، إن التمرد المسلح الذى قام به زعيم مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة يفجيني بريجوجين أظهر التأثير المدمر لحرب الرئيس فلاديمير بوتين في أوكرانيا على بلده.

وأضاف بيرنز، وهو سفير سابق لواشنطن في موسكو، في محاضرة ألقاها أمام مؤسسة ديتشلي في أكسفوردشير بإنجلترا: “من اللافت للنظر أن بريجوجين سبق أفعاله بإدانة لاذعة لمنطق الكرملين الكاذب بشأن غزو أوكرانيا وإدارة القيادة العسكرية الروسية للحرب”، بحسب “رويترز”.

وتابع: “تأثير هذه الكلمات وتلك الأفعال سوف يستمر لبعض الوقت، في تذكير حي بالتأثير المدمر لحرب بوتين على مجتمعه ونظامه”.

ووصف بيرنز التمرد بأنه “تحدٍ مسلح للدولة الروسية” لكنه قال إنه “شأن روسي داخلي لم تشارك فيه الولايات المتحدة ولن يكون لها أي دور فيه”.