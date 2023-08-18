مدير الجمعية التعاونية للنحالين بجازان: على المستهلك أن يتجنب بائعي العسل المتجولين والطرق التقليدية للكشف عن جودة العسل ليست مصدر ثقة

نصح مدير الجمعية التعاونية للنحالين في منطقة جازان “حمدان العامري”، المستهلكين بتجنب شراء العسل من الباعة المجهولين أو المتجولين.

وأكد في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن الطرق التقليدية لفحص العسل، أو الكشف عن جودته، ليست مصدر ثقة في كثير من الأحيان.

وأشار إلى أن أفضل طريقة للكشف عن مصدر جودة العسل، هي التوجه لأحد مراكز الجمعيات التعاونية في المنطقة، لإجراء البحوثات والفحوصات اللازمة للكشف عن مدى مطابقة العسل للمواصفات.