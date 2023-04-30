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مدير الجوازات: منح تأشيرة مجانية لكل الوافدين عبر رحلات الإجلاء من السودان

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 30 أبريل 2023 - 6:29 مساءً

المناطق_الرياض

أكد مدير الجوازات الفريق سليمان اليحيى أن المملكة تمنح التأشيرة المجانية لمن لا يمكلها من الرعايا القادمين من السودان بشكل نظامي.

وأفاد مدير الجوازات أن وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، وجه بزيادة عدد الكاونترات في قاعدة الملك عبدالله في جدة إلى 8 كاونترات؛ بهدف إنهاء إجراءات المسافرين بأقصى سرعة، مؤكدا أن الإجراءات الحالية للرعايا ليست كالإجراءات في الوضع الطبيعي.

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صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 30 أبريل 2023 - 6:29 مساءً
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Waleed

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