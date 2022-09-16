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مدير الدراسات والمعلومات بمكافحة المخدرات: المتعاطي تتغير ملامحه في فترة قصيرة، ويتعرض لأضرار نفسية واجتماعية

صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 16 سبتمبر 2022 - 9:54 مساءً

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قال الدكتور سليمان اللحيدان “مدير الدراسات والمعلومات بمكافحة المخدرات” أن المخدرات لها أضرار على المستوي النفسي والجسدي والإجتماعي والإقتصادي.

وتابع خلال حديثه عبر “قناة الإخبارية” أنه على المستوي النفسي فالإنسان عندما بتعاطي المخدرات قد يري الشخص بعض الهلاوس بسبب تأثيرها القوي على الدماغ، ومن الممكن أن يتصرف على أساسها تصرفات خاطئة قد تصل إلي قتل وإعتداء.

وأضاف أن الإنسان عندما يتعاطاها تؤثر على الجهاز العصبي بشكل كامل وتدمره، وعلى القلب أيضاً، وهناك أضرار على مستوي بعيد كعظام الإنسان وأسنانه.

صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 16 سبتمبر 2022 - 9:54 مساءً
صورة سارة السيد

سارة السيد

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