مدير العمليات والتسويق في “مسك”: برامجنا تستهدف جميع الفئات العمرية بدءا من 6 أعوام ودورنا لا يقف على الدورات المقدمة بل يمتد إلى ما بعد ذلك

أكد مدير العمليات والتسويق في “مسك” عبدالعزيز الموينع، أن مؤسسة مسك تستهدف جميع الفئات العمرية بدءا من 6 أعوام إلى من هم في الستين من عمرهم.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن المؤسسة لا تقتصر على تدريب الطلاب وتخريجهم وحسب، بل تتابع الخريجين إلى أن يصلوا إلى سوق العمل المناسب لمهاراتهم.

وبين أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تسعى للتقدم والتطور في كافة المجالات لا سيما في التعليم والبحث العلمي.