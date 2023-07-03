مدير الـCIA: حرب أوكرانيا أصبحت فشلا استراتيجيا لروسيا

نشرت قناة “العربية”، فيديوجراف، حول الحرب الأوكرانية الروسية وتبعات هجوم فاغنر.

وبينت أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية «سي. آي. أيه» وليام بيرنز، أمس السبت، قال إن التمرد المسلح الذي قام به زعيم مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، يفغيني بريغوجين، أظهر التأثير المدمر «لحرب الرئيس فلاديمير بوتين» في أوكرانيا على بلده.

وأضاف بيرنز، وهو سفير سابق لواشنطن في موسكو، في محاضرة ألقاها أمام مؤسسة ديتشلي في أكسفوردشير بإنجلترا: «من اللافت للنظر أن بريغوجين سبق أفعاله بإدانة لاذعة لمنطق الكرملين الكاذب بشأن غزو أوكرانيا وإدارة القيادة العسكرية الروسية للحرب».

وتابع «تأثير هذه الكلمات وتلك الأفعال سوف يستمر لبعض الوقت، في تذكير حي بالتأثير المدمر لحرب بوتين على مجتمعه ونظامه».