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مدير المراكز الإسعافية بالهلال الأحمر في الباحة: المتطوعون في المنطقة أكثر من 200 رجالاً ونساءً ونرحب بالجميع

صورة Ahmed Maher Ahmed Maher أرسل بريدا إلكترونيا 10 أغسطس 2023 - 11:48 صباحًا

أكد “عبد الخالق الزهراني” مدير المراكز الإسعافية بالهلال الأحمر في منطقة الباحة، أن مراكز التطوع في المنطقة تشهد إقبالا كبيرا من قبل المواطنين، لخدمة سكان المنطقة.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن عدد المتطوعين في الباحة، وصل إلى ما يتجاوز الـ 200 متطوع من كلا الحنسين الرجال والنساء.

وأوضح أن الأنشطة التطوعية تتعدد وتختلف، حيث يمكن للمتطوع أن يشارك في العمليات التعليمية أو التوجيهية، أو الصحية والطبية.

وأشار إلى أن طريقة الانضمام إلى العمل التطوعي تتم عن طريق التقدم بالأوراق والمستندات المطلوبة إلى إدارة التطوع في منطقة الباحة، أو من خلال التطبيق الإلكتروني على الشبكة العنكبوتية.

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صورة Ahmed Maher Ahmed Maher أرسل بريدا إلكترونيا 10 أغسطس 2023 - 11:48 صباحًا
صورة Ahmed Maher

Ahmed Maher

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