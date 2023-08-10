مدير المراكز الإسعافية بالهلال الأحمر في الباحة: المتطوعون في المنطقة أكثر من 200 رجالاً ونساءً ونرحب بالجميع

أكد “عبد الخالق الزهراني” مدير المراكز الإسعافية بالهلال الأحمر في منطقة الباحة، أن مراكز التطوع في المنطقة تشهد إقبالا كبيرا من قبل المواطنين، لخدمة سكان المنطقة.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن عدد المتطوعين في الباحة، وصل إلى ما يتجاوز الـ 200 متطوع من كلا الحنسين الرجال والنساء.

وأوضح أن الأنشطة التطوعية تتعدد وتختلف، حيث يمكن للمتطوع أن يشارك في العمليات التعليمية أو التوجيهية، أو الصحية والطبية.

وأشار إلى أن طريقة الانضمام إلى العمل التطوعي تتم عن طريق التقدم بالأوراق والمستندات المطلوبة إلى إدارة التطوع في منطقة الباحة، أو من خلال التطبيق الإلكتروني على الشبكة العنكبوتية.