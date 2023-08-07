مدير النقل والخدمات اللوجستية بمكة يكشف مراحل الإنجاز في طريق الشميسي- الكر

وأضاف: “لم يتوقف العمل على المشروع، بل يتم العمل على إنجازه على عدة مراحل؛ فالمرحلة الأولى منه البالغ طولها 7 كلم تم الانتهاء من تنفيذها والطريق مفتوح لحركة السير، فيما تم إنجاز نسبة 11% من المرحلة الثانية التي يبلغ طولها 2.60 كم، والمرحلة الثالثة فقد أُنجز من طولها البالغ 9.9 كم نسبة 77%، والمرحلة الرابعة والتي تتضمن تنفيذ جسر وادي عرنة بطول (360م) من إجمالي طولها البالغ 2.4 كم فقد تم إنجاز نسبة 71%”.