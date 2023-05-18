مدير بيئة القصيم : زراعة التوت البري والفراولة بعنيزة .. أحد المشروعات الرائدة في تعزيز الأمن الغذائي

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أكد مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم المهندس عبدالعزيز الرجيعي أن زراعة التوت البري والفراولة بمحافظة عنيزة هي أحد المشاريع الرائدة في تعزيز الأمن الغذائي وتعزيز جانب الزراعة والمزارع الريفية, وستسهم في إمداد السوق بهذا النوع من الفاكهة التي يصل موسمها بالمنطقة إلى مدة ثمانية أشهر.

جاء ذلك عقب اطلاعه اليوم على إحدى المزارع الريفية بمحافظة عنيزة المتخصصة في إنتاج محصول التوت البري والفراولة ، وتقام على مساحة 30 ألف متر مربع ، وتضم 40 ألف شجرة، بإنتاج يصل إلى 40 طنا سنوياً من التوت البري والفراولة ذات الجودة العالية.