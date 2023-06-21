مدير تحرير جريدة الشرق الأوسط: فرنسا تعيش “الأيام السعودية” حيث يحتل الحدث السعودي المركز الأول إعلاميا وسياسيا

قال “ميشال أبو نجم” مدير تحرير جريدة الشرق الأوسط، إن المملكة العربية السعودية أصبحت تلعب دوراً مهما ومحورياً في السياسة الدولية، وصناعة القرار العالمي.

وأكد في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن زيارة ولي العهد لباريس، تشير إلى أن فرنسا اليوم تعيش “الأيام السعودية”، حيث يحتل الحدث السعودي المركز الأول إعلاميا وسياسياً.

وأوضح أن الرئيس الفرنسي يعلم جيداً حجم ومكانة المملكة العربية السعودية، في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن حضور ولي العهد في حفل “إكسبو 2030″، يؤكد على أن المملكة تعمل على خط متناسق، من أجل تنفيذ رؤية السعودية 2030، لتحقيق التقدم في كافة المجالات.