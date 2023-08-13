مدير تعليم البكيرية يزور المستودعات ويطلّع على خطة توزيع الكتب المدرسية

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وقف سعادة مدير تعليم البكيرية الدكتور خالد بن راجح الراجح صباح اليوم خلال زيارة لمستودعات الإدارة، على خطة مسارات فرز الكتب المدرسية، وعلى سير العمل في المستودعات والأثاث المدرسي واطلع “الراجح ” على خطة مسارات فرز الكتب المدرسية للمرحلة المتوسطة بحسب وصولها من قبل الوزارة وتجهيزها للتوزيع وجدول خطة إرسالياتها للمدارس، وبيان دور المستودعات في التوزيع بحضور المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ محمد القضيبي والمساعد للشؤون المدرسية الأستاذ عبدالله العقيلي ورئيس قسم المستودع الأستاذ فهد العواجي وعدد من القيادات التعليمية والإدارية.

وأعرب “الراجح” عن شكره وتقديره للجنة الاستعداد بالإدارة على الجهود التي تبذلها في سبيل تفعيل الأدوار وإزالة العقبات التي قد تعيق إنجاز العمل، حتى يبدأ العام الدراسي في بيئة ناجحة تحقق أهداف الوزارة، مشيداً بجهود قسم المستودعات، وبجهود مديري ومديرات المدارس وتعاونهم مع قسم المستودعات.

من جانبه أوضح رئيس قسم المستودعات الأستاذ فهد العواجي أن الخطة شملت استقبال المقررات المدرسية في مختلف الأوقات سواء خارج أوقات الدوام أو في إجازة نهاية الأسبوع وفرزها وفق أعداد نور حيث تم الانتهاء من توزيع جميع الكتب المرحلة الابتدائية وجاري توزيع بقية المراحل الدراسية.